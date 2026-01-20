Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира

Глава США Дональд Трамп заявил, что пригласил президента России Владимира Путина в так называемый «Совет мира» по Газе в связи с тем, что считает его одним из мировых лидеров. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне массмедиа рассказали, что американский лидер разослал приглашения в совет главам государств и правительств 60 стран, в том числе, президентам России, Белоруссии, Казахстана.

Репортеры попросили Трампа подтвердить, действительно ли Белый дом направил приглашение Владимиру Путину.

«Он один из людей, мировых лидеров. Да», — коротко ответил президент США.

Ранее журналисты Financial Times предположили, что Трамп пригласил президента России в «Совет мира» в связи с тем, что желает сохранить теплые отношения с российским лидером.

Раскрыта причина создания Трампом «Совета мира»

Окончательный состав стран — участниц «Совета мира» пока неизвестен. При этом о получении приглашения от американского лидера уже сообщили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.