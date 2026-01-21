В Европе опасаются, что Россия откажется вести переговоры

В Европе обеспокоены, что теперь, когда европейские лидеры созрели для проведения переговоров с Россией, Москва не захочет разговаривать с ними. Об этом сообщает хорватское издание Advance. По мнению автора статьи, Европа всегда надеялась, что когда "прижмет", можно просто договориться с Россией и присоединиться к переговорам.

© Газета.Ru

Но Москва годами была вынуждена выслушивать откровенные заявления о том, что целью Европы является не только защита Украины, но и стратегическое поражение России при помощи украинского конфликта на Украине.

Теперь, когда нет признаков поражения РФ, в Москве могут решить, что стратегическое поражение должно бумерангом вернуться Европе. В материале подчеркивается, что внутри Евросоюза возрастает усталость от вооруженного конфликта на Украине и складывается понимание, что президент США Дональд Трамп им не поможет. 20 января еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Европе в любом случае придется начать диалог с Россией по урегулированию ситуации на Украине.