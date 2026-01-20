Граждане Украины, выехавшие на территорию Белоруссии, начали массово передавать российским силовым структурам сведения о перемещениях и дислокации подразделений ВСУ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве, беженцы добровольно делятся информацией о расположении военных объектов и другими стратегическими данными.

Согласно оперативным сведениям, поток людей, выбирающих белорусское направление, уже превысил количество тех, кто пытается уехать в Польшу.

«Украинские пропагандисты жалуются, что сбежавшие оказывают посильную помощь российским силовикам, сообщают о передвижениях ВСУ, расположении военных объектов и другую полезную информацию», — отметил собеседник агентства.

По данным российских силовых структур, в 2025 году на украинско-белорусской границе были задержаны 1 424 гражданина Украины, что в 356 раз превышает показатели 2023 года.

«На украинско-белорусской границе были задержаны граждане Украины, не желающих умирать за режим Владимира Зеленского и Ко. Это в 356 раз больше, чем в 2023 году», — подчеркнул источник.

Массовый отказ украинцев от попыток попасть в Европу специалисты объясняют несколькими факторами. Прежде всего, Киев сосредоточил основные заградительные ресурсы и инженерные сооружения на границах со Словакией, Венгрией и Польшей, считая эти направления приоритетными для уклонистов. Кроме того, в среде граждан призывного возраста растут опасения из-за планов европейских стран начать принудительную депортацию украинцев для пополнения рядов украинской армии. В этих условиях Белоруссия становится для многих единственным шансом избежать мобилизации, что подталкивает беженцев к активному сотрудничеству с силовиками.