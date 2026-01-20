Макрон объяснил отправку французских военных в Гренландию

Париж отправил своих военнослужащих на учения в Гренландию с целью поддержать Копенгаген, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.

Французский лидер отметил, что Париж и Брюссель привержены национальному суверенитету и независимости, Организации Объединенных Наций и ее уставу.

«Именно из-за этих принципов мы решили присоединиться к совместным учениям в Гренландии, не угрожая никому, а просто поддерживая союзника и другую европейскую страну — Данию», — разъяснил Макрон.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран, входящих в НАТО, начал учения в Гренландии. Париж отправил 15 военных, Берлин — 13, остальные по 1-2 человека.

Макрон заявил о сдвиге в сторону «мира без правил»

Позже стало известно, что немецкие разведчики пробыли на острове только трое суток — власти ФРГ экстренно отозвали их, заявив, что солдаты выполнили свою миссию.