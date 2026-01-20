Премьер Канады заявил об угрозе России в Арктике

Канада считает необходимым выстраивание защиты от действий России в Арктике, заявил премьер-министр страны Марк Карни. Об этом пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

Он высказался на фоне притязаний США на Гренландию, не раскрыв подробностей.

«Россия, без сомнения, представляет угрозу в Арктике... Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться», — отметил он.

Премьер призвал выстраивать защиту от России в Арктике.

По мнению политика, на данный момент эта «угроза» является скорее потенциальной, чем реальной.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России направят на защиту Арктики дополнительные силы боевых пловцов.