Орбан раскритиковал фон дер Ляйен

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обманула европейских фермеров, поскольку подписала соглашение с южноамериканским рынком Меркосур в обход парламентов стран ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Бразилию, Аргентину, Уругвай, Парагвай и Боливию.

«Фермеры возмущены не только потому, что соглашение приняли против них, но и потому что их держат за дураков и хотят обмануть. По правилам, международное торговое соглашение должно быть одобрено национальными парламентами», — разъяснил Орбан.

Глава кабмина отметил, что до тех пор, пока в Венгрии действует национальное правительство, соглашение с Меркосур никогда не получит одобрения Будапешта.

Фон дер Ляйен анонсировала заключение «матери всех сделок»

Премьер выразил поддержку фермерам, протестующим в Брюсселе, призвал их «держаться» и заявил, что соглашение с Меркосур «невыгодно и вредно» для них.