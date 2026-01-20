Встречу с Путиным включили в перечень достижений Трампа

Белый дом включил встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в нарезку с подборкой достижений американского президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Ролик был снят в честь первой годовщины с инаугурации Дональда Трампа. В видео вошла подборка достижений президента США за этот срок — среди них появилась и встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Видео разбито на несколько частей. Первая демонстрирует достижения Трампа в международных отношениях — встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, Владимиром Зеленским и другими. Кроме того, в видео упоминается защита границ, депортация нелегальных мигрантов, модернизация армия и достижениями в экономике.

Ранее Трамп подвел итоги первого года своего второго президентского срока.