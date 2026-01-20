Буданов* сделал сенсационное признание о мире в Давосе

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* (включен в России в список террористов и экстремистов), выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил о подготовке «кардинального решения» текущего военного конфликта. По словам главы ведомства, Украина сейчас находится на пути к завершению самого кровопролитного столкновения в Европе.

Буданов* отметил, что Киев и Вашингтон ведут для этого активную скоординированную работу, однако признал, что окончательный результат во многом зависит от позиции Москвы.

«Я хочу надеяться, что мы всё же на пути к кардинальному решению нашей войны, которая является самой кровавой и самой ужасной на территории Европы после завершения Второй мировой. Мы движемся», — заявил политик.

Глава Офиса президента подчеркнул, что, несмотря на прикладываемые усилия, гарантировать немедленное наступление мира невозможно.

«Нельзя сказать, что вот завтра наступит мир гарантированно. Если кто-то так говорит — это точно неправда. Но делается очень много усилий, прежде всего с нашей стороны и со стороны Соединённых Штатов Америки», — пояснил он.

Подытоживая текущую ситуацию в переговорном процессе, он охарактеризовал свои ожидания термином «сдержанный оптимизм».

Ранее сообщалось, что на форуме в Давосе сорвалась встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и подписание ими "плана процветания".

