Лидеры европейских стран предпочтут спровоцировать масштабный конфликт, чем наладить диалог с Россией, предположил экономист Филип Пилкингтон. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западная Европа в открытую готовится к войне с Россией. По его мнению, угроза втягивания Будапешта в войну превратилась в повседневную реальность.

«Европа спровоцирует масштабный глобальный финансовый кризис, вместо того чтобы помириться и научиться жить с Россией. Помните, кто будет виноват, когда у вас отнимут работу, сократят пособия и повысят налоги», — отметил Пилкингтон.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что застарелая ненависть к России на Западе мешает воспринимать Москву как полноценного партнера по переговорам.

По его мнению, американцы и европейцы могли бы собрать вместе те государства, что остались после распада Советского Союза, в том числе Россию, и начать работать над общеевропейской архитектурой безопасности, в которой каждому была бы обеспечена защита.

Западные страны напротив, заметил военный эксперт, оставили РФ в противниках, продолжили расширение НАТО на восток.