Президент Франции Эммануэль Макрон не пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки». Об этом сообщает украинское издание «Факты».

Он отметил, что французский лидер «пока что» ничего ему не говорил.

«Потому что обычно, когда есть какие-то крупные дипломатические встречи, где присутствуют лидеры и где обсуждается тема Украины, он всегда меня приглашает», — сказал он.

До этого в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп пока не планирует ехать в Париж на саммит «Большой семерки». Мероприятие будет посвящено ситуациям вокруг Гренландии и Украины.

Зеленский объяснил, почему Украина не поможет Гренландии против США

Зеленский не поддержал притязания Трампа на Гренландию. Украинский лидер заявил о приверженности территориальной целостности Дании и выразил надежду, что Вашингтон прислушается к Европе. В то же время президент Украины отказался направлять на остров солдат ВСУ, несмотря на соглашение о военном сотрудничестве между Киевом и Копенгагеном.