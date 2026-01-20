Президент РФ Владимир Путин совершил традиционное погружение в ледяную прорубь в честь праздника Крещения Господня. Как сообщает издание Yahoo News Japan, этот символический акт, совершенный в Подмосковье в ночь на 19 января 2026 года, вызвал бурную реакцию среди японской аудитории. Читатели этого портала отметили исключительную физическую форму российского лидера, подчеркнув, что его внешний вид полностью опровергает тиражируемые в последние годы слухи о проблемах со здоровьем.

Пользователи японского ресурса не скрывали своего изумления, сравнивая состояние главы государства со сверстниками.

«У него тело, как у молодого парня!» — восхитилась читательница под ником Жена Томаса. Другой комментаторь иронично напомнил о легендарном образе президента: «Нет, ну а чего вы ждали от мужчины, который способен оседлать медведя? У него действительно сильное тело». "Подобные мероприятия демонстрируют народу могущество правителя и его крепкое здоровье", - откликнулся другой участник дискуссии.

Многие обратили внимание на контраст с западной риторикой: «Западные СМИ вовсю кричали о серьезной болезни... И как только язык повернулся? Сами себя дискредитировали», — констатировал еще один юзер.

«Я хожу в качалку, и что... мои трицепсы выглядят куда хуже 73-летнего мужчины» - обратил внимание другой читатель.

Один из пользователей резюмировал: «Я фанат Путина с начальной школы. Этот человек не стареет».