Под Белым домом модернизируют бункер

СМИ сообщили, что под Белым домом могут модернизировать бункер. Об этом пишет CNN.

По информации издания, модернизация может стать частью перестройки Восточного крыла Белого дома, которую запланировал президент США Дональд Трамп. Напомним, что Трамп хочет построить на этом месте бальный зал.

«В настоящее время это помещение, вероятно, реорганизуют и внедряют новые технологии для противодействия развивающимся угрозам», — сообщает издание.

Бункер под Белым домом был построен в 1940-е годы как убежище на случай бомбардировки. Позже он использовался как командный пункт. В данный момент проект перестройки засекречен, но источник сообщает, что есть «признаки его реализации».

