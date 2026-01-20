Фицо назвал главную тему повестки Евросоюза

Повестку Европейского союза в последние годы буквально оккупировала тема Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава кабмина изложил свое видение ситуации в ЕС в письме, направленном главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Уважаемая председатель Европейской комиссии, ситуация в стратегических промышленных отраслях в отдельных государствах-членах более критическая, чем это может казаться в Брюсселе», — разъяснил Фицо.

Премьер уточнил, что Евросоюз планирует направить на поддержку Украины в «конфликте с Россией, у которого нет военного решения», более €380 млрд. Он добавил, что конфликт буквально оккупирует повестку заседаний Европейского совета и Европейской комиссии.

«Граждане государств-членов Европейского союза ожидают, что такое же внимание и ресурсы заслуживает и будущее Европейского союза, который без сильной экономики уязвим», — подчеркнул глава кабмина.

По его оценке, наступившая эра грубого нарушения международного права и распада мирового порядка является серьезным испытанием, с которым ЕС не справляется: его конкурентоспособность падает год от года.

Кроме того, заметил Фицо, цены на электричество в странах-членах блока растут, а климатические авантюры убивают промышленность ЕС в целом.