Трамп пригласил Папу Римского вступить в "Совет мира"
По информации Reuters, Папа Римский Лев XIV был приглашен к участию в «Совете мира», инициатором которого выступил Дональд Трамп. На данный момент ответа от главы католической церкви не поступало.
«Совет мира» (Board of Peace) представляет собой международную структуру, созданную по инициативе американского президента Дональда Трампа. Официальный запуск проекта состоялся 15 января 2026 года, о чем Трамп объявил публично.
Главной задачей «Совета мира» является «поддержка стабильности, восстановление законности и обеспечение долгосрочного мира в зонах конфликтов», с особым акцентом на сектор Газа, пострадавший в результате войны 2023–2025 годов.