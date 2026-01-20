"Вразумит Зеленского": Лукашенко распространил действие Совета мира на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что Совет мира, в который республика официально вступила, получив приглашение президента США Дональда Трампа, может распространить свои действия не только на сектора Газа, но и на Украину.

Лукашенко признался, что его главный интерес в этом проекте выходит далеко за пределы ближневосточного урегулирования и напрямую касается влияния на украинскую повестку.

«Меня прельщает то, что этот Совет мира, его действия, возможности могут распространиться на другие части планеты. Прежде всего, может быть, и Украине мы поможем, сможем приблизить мир, сможем повлиять на руководство украинское», — цитирует слова президента Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства подчеркнул, что осознает реальный масштаб влияния своей страны и намерен использовать международную площадку как инструмент для стабилизации региона.

«Вот это меня больше всего прельщает, а не то, что мы уж сильно поможем Газе. Я знаю свои возможности и возможности Беларуси», — добавил автор публикации.

Ранее Лукашенко официально подтвердил участие Минска в международном «Совете мира», направив соответствующее уведомление государственному секретарю США Марко Рубио. В официальном письме от 20 января 2026 года белорусский лидер сообщил о принятии Устава новой организации, инициированной Белым домом.

Кремль хочет знать, чем будет заниматься Совет мира, созываемый Трампом

Ранее администрация Дональда Трампа направила приглашения в «Совет мира» представителям почти 50 стран и Еврокомиссии. Изначально структура создавалась для контроля над восстановлением Сектора Газа, однако расширенный состав участников превращает её в альтернативный центр глобального влияния.