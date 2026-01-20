Фон дер Ляйен анонсировала заключение «матери всех сделок»

Евросоюз намеревается заключить с Индией историческое торговое соглашение, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Видео опубликовал Telegram-канал Clash Report.

Глава ЕК отметила, что после завершения экономического форума в Давосе планирует отправиться в Индию.

«Мы стоим на пороге исторического торгового соглашения — некоторые называют его «матерью всех сделок»», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, это будет соглашение о свободной торговле, которое создаст общий рынок на два миллиарда человек и обеспечит контроль над четвертью мирового ВВП.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия хочет более тесно сотрудничать с Индией по вопросам безопасности, чтобы уменьшить ее зависимость от России.

Первый замглавы иностранных дел Индии Викрам Мисри заметил, в свою очередь, что политика Нью-Дели в отношении выбора поставщиков военной техники определяется национальными интересами и не носит идеологического характера.