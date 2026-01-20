В Верховной раде Украины отключили электричество и водоснабжение

Верховная рада Украины осталась без света, в здании также отсутствует тепло- и водоснабжение. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«В дополнение к отсутствию тепла и воды, в Раде также исчез и свет», — написал он.

По его словам, сотрудники аппарата парламента перешли на удаленный режим работы. Железняк отметил, что температура в его кабинете в Раде составляет около +12 °C.

20 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре. По данным Кличко, на левом берегу города нет водоснабжения. Минобороны РФ ранее сообщило о массированном ударе по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.