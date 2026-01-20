Украина заплатит за Гренландию: Трамп готовит жесткий шантаж

Соединенные Штаты готовы ответить радикальным сокращением поддержки Украины, если Европейский союз решится на ответные экономические меры в разгорающемся споре вокруг Гренландии. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

По оценке аналитиков, Вашингтон фактически делает Киев заложником своих территориальных амбиций в Арктике, и любая попытка Брюсселя защитить европейский рынок может спровоцировать необратимые геополитические последствия.

«Если европейцы действительно ответят..., легко предвидеть цепную реакцию. Американский президент может отреагировать сокращением поддержки Украины», — предупреждает издание в своем материале.

Авторы статьи подчеркивают, что ставки в этом противостоянии стремительно растут. Если дипломатический и торговый конфликт продолжит углубляться, Дональд Трамп готов поставить на кон архитектуру безопасности всего Старого Света. Как отмечает журнал, американский лидер может перейти к прямым угрозам, включая «ограничение сотрудничества в рамках НАТО и даже вывод войск с европейского континента».

Кризис обострился после заявления президента США о введении с февраля пошлин в размере от 10% до 25% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Белый дом намерен сохранять тарифы до момента заключения сделки по покупке острова. Еврокомиссар Валдис Домбровскис уже заявил о готовности ЕС применить рычаги давления, однако министр финансов США Скотт Бессент, выступая в Давосе, предостерег союзников от эскалации.

Напомним, Копенгаген и местные власти Гренландии категорически отвергают любые предложения о продаже территории.