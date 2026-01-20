Стармер откажется от участия в "Совете мира"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер откажется войти в состав продвигаемого США "Совета мира" по управлению сектором Газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного британского чиновника.

© Global look

Он пояснил это двумя факторами - необходимостью заплатить $1 млрд денег налогоплательщиков и приглашением в совет представителей России.

"Официальная позиция такова, чтобы мы изучаем это. Но не надо быть политическим гением, чтобы понять, что <…> эта идея нереализуема. Я не думаю, что люди подпишутся на это", - сказал собеседник агентства.

20 января глава МИД Великобритании Иветт Купер также высказалась против приглашения в "Совет мира" представителей РФ.

16 января пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" по управлению палестинским анклавом под председательством американского президента Дональда Трампа, в частности, войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира", эта возможность изучается.