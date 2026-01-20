Стубб назвал неожиданный способ решения гренландского вопроса

Совместный поход европейских лидеров и президента США Дональда Трампа в сауну мог бы поспособствовать поиску решения в ситуации вокруг Гренландии, предположил глава Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет Washington Post.

Накануне Трамп рассказал, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним Гренландию. Также он отметил, что согласился провести встречу по вопросу острова с различными сторонами в Давосе.

«Иногда полезно притормозить, сходить в сауну, хорошенько попариться — и после этого найти решение. От «дипломатии гольфа» к «дипломатии сауны», — заметил Стубб.

В январе американский лидер заявил, что намерен взять под контроль Гренландию. Он объяснил это тем, что на фоне сложной геополитической обстановки на планете следует обеспечить безопасность арктического региона.

По его словам, на острове также можно будет разместить компоненты комплекса ПВО «Золотой купол».

Каллас заявила о намерении ЕС вдвое увеличить финансирование Гренландии

Слова Трампа вызвали значительное беспокойство у европейских лидеров. Они выразили опасения, что возможный захват Гренландии похоронит НАТО и поставит крест на послевоенном мироустройстве.