Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером объяснил стремление американского лидера Дональда Трампа расширить полномочия «Совета мира».

Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что «Совет мира», создание которого ранее инициировал Трамп, не будет ограничиваться сектором Газа. По словам собеседника портала, новый орган «охватит весь мир».

В настоящее время нацеленные на формирование многополярного мира организации, такие как ШОС или БРИКС, отрезаны от аналогичных западных форматов, к примеру, от «Большой семерки». То есть мы видим определенный «западный междусобойчик» и отделенные от него страны, которые при этом являются драйверами многополярного мира. И Трамп, понимая, что мир так или иначе движется в сторону многополярности, пытается возглавить этот процесс. Кроме того, он по возможности пытается управлять соответствующими тенденциями в странах Глобального Юга. Но в условиях конфронтации существующих на сегодняшний день форматов он не может этого сделать. В связи с этим он действует хитро и пытается создать некую общую площадку, которая бы объединяла и западные страны, и Россию, и страны Глобального Юга. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Эксперт допустил, что Москву может заинтересовать участие в «Совете мира» с расширенными полномочиями, отметив, что приглашение президентов России и Белоруссии в организацию свидетельствует о стремлении нынешней американской администрации нормализовать отношения с ними.

«Если [бывшие президенты США] Барак Обама или Джо Байден пытались «отрезать» Россию, то Трамп пытается с нами взаимодействовать. И тем самым он взаимодействует со странами Глобального Юга», - подчеркнул политолог.

Ранее в Германии выразили опасения, что «Совет мира» уничтожит международное право.