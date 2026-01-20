Европейцев попросили не становиться несчастными рабами Трампа

Европейцы должны объединиться, чтобы не быть рабами президента США Дональда Трампа.

С таким заявлением выступил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, его цитирует РИА Новости.

«Быть счастливым вассалом — это одно, а несчастным рабом — несколько иное, так что нам следует объединиться», — пояснил глава бельгийского правительства.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предупредила, что прямые угрозы Соединенных Штатов ради присоединения Гренландии навредят как американцам, так и европейцам.