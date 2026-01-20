Тимошенко анонсировала скорое подписание мирного соглашения

Глава украинской «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что расследование против нее и обвинения в коррупции являются политическим давлением, которое связано со скорым мирным соглашением с РФ и проведением выборов.

© Вечерняя Москва

Ее слова приводят местные СМИ.

— Они сейчас, накануне подписания мирных документов и проведения выборов, зачищают тех, кто идеологически встает на принципиально другие позиции, — сказала Тимошенко на суде, где рассматривался арест ее имущества. Ее слова приводит РБК со ссылкой на источник.

14 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски в офисе партии «Батькивщина». Тимошенко заявила, что опубликованные НАБУ аудиозаписи никак с ней не связаны.

На заседании суд назначил Тимошенко примерно такую же сумму залога, как за день до этого находящемуся в СИЗО депутату Верховной рады Александру Дубинскому. При этом политик заявила, что не сможет внести залог, который требует инстанция. По ее словам, она не может выплатить даже часть необходимой суммы, которую собрали для нее сторонники и друзья.