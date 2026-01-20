Зеленский объяснил, почему Украина не поможет Гренландии против США

Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не поможет Гренландии защититься против США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что ранее Зеленский одобрил соглашение о безопасности с Данией. При этом, он также объяснил, что Украина не поможет Гренландии при возможном конфликте с США, потому что ВСУ испытывают недостаток живой силы.

«Дания не обращалась к Украине с просьбой прислать военных в Гренландию. Потому что Украина не в НАТО, нас не берут в НАТО. <...> Наши все военные сейчас на фронте. Вопрос военных – дефицитный вопрос», — объяснил Зеленский.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз хочет вдвое увеличить финансирование Гренландии.