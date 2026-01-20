«Счастливый вассал или несчастный раб»: премьер Бельгии оценил зависимость ЕС от США

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, рассуждая о фатальной зависимости Евросоюза от США, заявил, что быть счастливым вассалом — одно, а несчастным рабом — несколько другое. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, глава бельгийского кабмина сделал ряд заявлений по международной повестке во время выступления на экономическом форуме в Давосе.

«В настоящий момент мы [европейцы] в очень плохой ситуации, ведь мы зависим от США. Ранее мы выбирали быть снисходительными, но быть счастливым вассалом это одно, а несчастным рабом — несколько иное, так что нам следует объединиться [на фоне действий Вашингтона]», — разъяснил премьер.

По его данным, в 2007 году экономики Европы и США были равны, сейчас же экономика США стала на 50% больше европейской.

Европе нужны собственные технологические платформы, они позволят «построить процветание завтрашнего дня», сохранить достоинство, заметил де Вевер.

Глава кабмина констатировал, что в том случае, если Европе не удастся добиться технологической независимости, президент США Дональд Трамп сможет играть с европейцами, сможет сделать их рабами. Он уточнил, что Европе придется принимать все, что делает американский лидер, как должное.