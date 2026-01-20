В Киеве и других областях Украины объявлена воздушная тревога

Днем во вторник в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщает издание "Общественное" в своем телеграм-канале.

Согласно информации журналистов, в Киеве и еще нескольких областях днем во вторник объявили воздушную тревогу.

Помимо этого, "Общественное" сообщает о том, что воздушная тревога также действует, как минимум, в Днепропетровской и Харьковской областях, в подконтрольной Киеву части Запорожской области и Запорожье, в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.