Пока вы не уснули: угрозы Дании в адрес РФ и громкая речь фон дер Ляйен

Посол РФ сообщил об угрозах Дании отобрать землю под зданиями посольства

© denmarkmid.ru

Власти Дании угрожают отобрать участки территории, на которых расположены здания российского посольства в стране. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью ТАСС.

Барбин отметил, что деятельность посольства в Дании ведется в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и его фактической блокады.

Трамп раскритиковал Лондон из-за передачи острова Диего-Гарсия Маврикию

© Vernon YuenZumaTACC

Президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство Великобритании "за акт огромной глупости" из-за передачи острова Диего-Гарсия Маврикию.

Диего-Гарсия - крупнейший остров-атолл архипелага Чагос в Индийском океане. Чагос входил в состав одной британской колонии с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Великобритания вывела архипелаг в отдельную административную единицу. Маврикий три года спустя обрел независимость, но Чагос так и остался во владении Великобритании. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия и построили на нем авиабазу, а все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы. В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился того, чтобы Международный суд ООН выдал экспертное заключение по данному вопросу. В феврале 2019 года было получено такое заключение в пользу Маврикия. В мае 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос.

Зеленский рассказал об ударах по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию республики с помощью более чем 300 беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

По его словам, удары были нанесены по территориям Киева и Киевской области, а также Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Полтавской областей.

Фон дер Ляйен выступила с громкой речью в Давосе

© GIAN EHRENZELLEREPATACC

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Давосском экономическом форуме, призвала к созданию «новой независимой Европы». Ее слова приводит The Guardian.

В начале своей речи глава ЕК сказала , что блок должен использовать «геополитические потрясения» для построения «новой формы европейской независимости». Было подчеркнуто, что ЕС «незамедлительно реагирует» на новые вызовы и «движется быстро».

В России заявили о готовности поставлять газ в Европу при одном условии

В свете конфликта с США по гренландскому вопросу Европейский союз (ЕС) может оказаться в невыгодной зависимости от американского газа (СПГ). Россия готова поставлять свои энергоресурсы в ЕС на взаимовыгодных условиях, но инициатива должна исходить от Европы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Однако в долгосрочной перспективе экономическая логика может снова стать значимым фактором, особенно если ЕС столкнется с хроническим дефицитом и будет поставлен в экономически невыгодные условия со стороны США, отметил депутат. Риски для Европы связаны не только с геополитикой, но и с высокой волатильностью мирового рынка СПГ, считает он.

«Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

© Соцсети

Уроженец Таджикистана Имомали, напавший с ножом на 18-летнего Илью в Подмосковье, действовал в рамках самообороны, его вынудили пойти на радикальный шаг. Подробности и свою версию случившегося раскрыл старший брат Имомали в интервью MSK1.RU. Между тем член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева призвала не раздувать межнациональный конфликт.

18 января Илья ехал с друзьями в автобусе. В окне они увидели женщину и стали показывать ей неприличные знаки. На это отреагировал 19-летний Имомали Турдиев, он сделал парням замечание. Разгорелся словесный конфликт, тогда Имомали предложил выйти на улицу. В ходе драки 19-летнему уроженцу Таджикистана распылили в глаза перцовку, а потом выстрелили в него из ракетницы. Он достал нож и несколько раз ударил одного из нападавших. Турдиев остался на улице, а автобус уехал вместе с раненым Ильей. Спасти его не удалось.

Найдена самая древняя спиральная галактика во Вселенной

© NASA

Астрономы Питтсбургского университета обнаружили предположительно самую древнюю спиральную галактику из всех известных. Расчеты показали, что ее возраст составляет 11,5 миллиардов лет.

Известно, что галактики подразделяются на эллиптические, спиральные и линзовидные. На раннем этапе они представляют собой диски неправильной формы. Затем они эволюционируют и образуют спиральные рукава, отходящие от центрального тела.

Каллас: ЕС не намерен начинать драку с США из-за Гренландии

Евросоюз не намерен "начинать драку" с США из-за Гренландии, но будет защищать свои позиции и имеет для этого набор инструментов. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям на сессии Европарламента в Страсбурге.

"ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов", - заявила она, добавив, что прямые угрозы "не заставят Данию отдать Гренландию, но сделают и США, и Европу беднее".

Фон дер Ляйен пригрозила Трампу за решение ввести пошлины из-за Гренландии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала президента США Дональда Трампа за решение ввести пошлины в отношении некоторых стран Европейского союза (ЕС) из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом она заявила на полях, передает Bloomberg.

При этом она подчеркнула, что ответ ЕС на введение тарифов будет «непоколебимым, единым и соразмерным», не уточнив, в какой именно форме он последует.

"Ракеты, оборудование, деньги": Зеленский выкатил Западу жесткие условия

Владимир Зеленский сформулировал три безальтернативных приоритета для украинской дипломатии в отношениях с западными партнерами на фоне критической ситуации в энергетике. По итогам докладов делегации, работавшей в США с командой Дональда Трампа, глава государства заявил, что любые международные встречи, включая форум в Давосе, имеют смысл только при гарантированном получении конкретной помощи. Главными условиями Киева названы немедленные поставки средств ПВО, оборудования для энергосистемы и финансовая поддержка.

Он подчеркнул, что украинская команда полностью подготовила документы для подписания соглашения о гарантиях безопасности с Вашингтоном, однако дал понять, что дальнейшее присутствие Киева на международных площадках зависит от сговорчивости союзников.

