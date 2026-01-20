Пока вы не уснули: угрозы Дании в адрес РФ и громкая речь фон дер Ляйен
Посол РФ сообщил об угрозах Дании отобрать землю под зданиями посольства
Власти Дании угрожают отобрать участки территории, на которых расположены здания российского посольства в стране. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью ТАСС.
Барбин отметил, что деятельность посольства в Дании ведется в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и его фактической блокады.
Трамп раскритиковал Лондон из-за передачи острова Диего-Гарсия Маврикию
Президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство Великобритании "за акт огромной глупости" из-за передачи острова Диего-Гарсия Маврикию.
Диего-Гарсия - крупнейший остров-атолл архипелага Чагос в Индийском океане. Чагос входил в состав одной британской колонии с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Великобритания вывела архипелаг в отдельную административную единицу. Маврикий три года спустя обрел независимость, но Чагос так и остался во владении Великобритании. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия и построили на нем авиабазу, а все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы. В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился того, чтобы Международный суд ООН выдал экспертное заключение по данному вопросу. В феврале 2019 года было получено такое заключение в пользу Маврикия. В мае 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос.
Зеленский рассказал об ударах по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию республики с помощью более чем 300 беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
По его словам, удары были нанесены по территориям Киева и Киевской области, а также Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Полтавской областей.
Фон дер Ляйен выступила с громкой речью в Давосе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Давосском экономическом форуме, призвала к созданию «новой независимой Европы». Ее слова приводит The Guardian.
В начале своей речи глава ЕК сказала , что блок должен использовать «геополитические потрясения» для построения «новой формы европейской независимости». Было подчеркнуто, что ЕС «незамедлительно реагирует» на новые вызовы и «движется быстро».
В России заявили о готовности поставлять газ в Европу при одном условии
В свете конфликта с США по гренландскому вопросу Европейский союз (ЕС) может оказаться в невыгодной зависимости от американского газа (СПГ). Россия готова поставлять свои энергоресурсы в ЕС на взаимовыгодных условиях, но инициатива должна исходить от Европы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.
Однако в долгосрочной перспективе экономическая логика может снова стать значимым фактором, особенно если ЕС столкнется с хроническим дефицитом и будет поставлен в экономически невыгодные условия со стороны США, отметил депутат. Риски для Европы связаны не только с геополитикой, но и с высокой волатильностью мирового рынка СПГ, считает он.
«Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье
Уроженец Таджикистана Имомали, напавший с ножом на 18-летнего Илью в Подмосковье, действовал в рамках самообороны, его вынудили пойти на радикальный шаг. Подробности и свою версию случившегося раскрыл старший брат Имомали в интервью MSK1.RU. Между тем член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева призвала не раздувать межнациональный конфликт.
18 января Илья ехал с друзьями в автобусе. В окне они увидели женщину и стали показывать ей неприличные знаки. На это отреагировал 19-летний Имомали Турдиев, он сделал парням замечание. Разгорелся словесный конфликт, тогда Имомали предложил выйти на улицу. В ходе драки 19-летнему уроженцу Таджикистана распылили в глаза перцовку, а потом выстрелили в него из ракетницы. Он достал нож и несколько раз ударил одного из нападавших. Турдиев остался на улице, а автобус уехал вместе с раненым Ильей. Спасти его не удалось.
Найдена самая древняя спиральная галактика во Вселенной
Астрономы Питтсбургского университета обнаружили предположительно самую древнюю спиральную галактику из всех известных. Расчеты показали, что ее возраст составляет 11,5 миллиардов лет.
Известно, что галактики подразделяются на эллиптические, спиральные и линзовидные. На раннем этапе они представляют собой диски неправильной формы. Затем они эволюционируют и образуют спиральные рукава, отходящие от центрального тела.
Каллас: ЕС не намерен начинать драку с США из-за Гренландии
Евросоюз не намерен "начинать драку" с США из-за Гренландии, но будет защищать свои позиции и имеет для этого набор инструментов. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям на сессии Европарламента в Страсбурге.
"ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов", - заявила она, добавив, что прямые угрозы "не заставят Данию отдать Гренландию, но сделают и США, и Европу беднее".
Фон дер Ляйен пригрозила Трампу за решение ввести пошлины из-за Гренландии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала президента США Дональда Трампа за решение ввести пошлины в отношении некоторых стран Европейского союза (ЕС) из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом она заявила на полях, передает Bloomberg.
При этом она подчеркнула, что ответ ЕС на введение тарифов будет «непоколебимым, единым и соразмерным», не уточнив, в какой именно форме он последует.
"Ракеты, оборудование, деньги": Зеленский выкатил Западу жесткие условия
Владимир Зеленский сформулировал три безальтернативных приоритета для украинской дипломатии в отношениях с западными партнерами на фоне критической ситуации в энергетике. По итогам докладов делегации, работавшей в США с командой Дональда Трампа, глава государства заявил, что любые международные встречи, включая форум в Давосе, имеют смысл только при гарантированном получении конкретной помощи. Главными условиями Киева названы немедленные поставки средств ПВО, оборудования для энергосистемы и финансовая поддержка.
Он подчеркнул, что украинская команда полностью подготовила документы для подписания соглашения о гарантиях безопасности с Вашингтоном, однако дал понять, что дальнейшее присутствие Киева на международных площадках зависит от сговорчивости союзников.