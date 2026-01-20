«Желаемое достигнуто»: зачем Трамп визуализирует захват Гренландии

Президент США Дональд Трамп публикует изображения с захватом Гренландии, чтобы ему было проще достигнуть своей цели, а остальные — поверили в ее реальность. Как сообщает Life.ru, об этом заявила психолог Марианна Абравитова.

На недавно опубликованной картинке Трамп вместе со своим заместителем Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливает американский флаг на острове. Таким образом политик использует визуализацию, которая является сильным психологическим инструментом.

«Чем конкретнее вы представляете себе то, к чему стремитесь, и ярче воссоздаете состояние успеха — момент, когда вы достигаете своей цели, — тем проще вам туда идти. Вы повышаете мотивацию, которая зашкаливает, а подсознание помогает в этом, выстраивая для вас логистику пути к намеченной цели. На мой взгляд, это один из самых эффективных способов приблизиться к успеху», — заявила Абравитова.

Она добавила, что в случае с Трампом есть и другой аспект — картинки заставляют остальных воспринимать желаемый успех как свершившийся факт. У окружающих возникает иллюзия, что «желаемое уже достигнуто», а люди бессознательно приучаются к мысли, что все уже свершилось.