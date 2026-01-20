Каллас заявила о намерении ЕС вдвое увеличить финансирование Гренландии

Евросоюз намерен вдвое увеличить объем финансовой поддержки Гренландии в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По ее словам, сотрудничество ЕС с Гренландией уже дает ощутимые результаты, прежде всего в сфере образования, повышения квалификации и устойчивого развития.

«Европейская комиссия предложила удвоить нашу финансовую поддержку для Гренландии, которая будет включена в следующий многолетний бюджет ЕС», – указала Каллас.

Она также подчеркнула, что Евросоюз не намерен вступать в конфронтацию с США из-за Гренландии. Вместе с тем, по ее словам, ЕС будет отстаивать свои интересы и располагает для этого необходимыми инструментами.

«Мы не собираемся начинать драку, но будем защищать свои позиции», – отметила глава европейской дипломатии.

Каллас добавила, что прямые угрозы «не заставят Данию отдать Гренландию, но сделают и США, и Европу беднее».