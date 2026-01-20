Евросоюз не намерен "начинать драку" с США из-за Гренландии, но будет защищать свои позиции и имеет для этого набор инструментов.

Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям на сессии Европарламента в Страсбурге.

"ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов", - заявила она, добавив, что прямые угрозы "не заставят Данию отдать Гренландию, но сделают и США, и Европу беднее". "Евросоюз, без сомнений, остается на стороне Дании и Гренландии в защите их территориальной целостности и суверенитета. Субботние заявления президента [США Дональда] Трампа создали ситуацию, в которой мы раньше не оказывались. Наш ответ должен быть: сохранять спокойствие, удерживать свои позиции и действовать сообща", - заявила она. "Гренландия и Дания ведут переговоры с США. Это то, что делают ответственные союзники, - они разговаривают. Но тон этих разговоров имеет значение и угрозы неприемлемы", - добавила она.

Каллас в очередной раз обвинила Россию и Китай в якобы попытках подорвать безопасность в Арктике, и призвала США противостоять России и Китаю в Арктике и Гренландии в рамках НАТО.