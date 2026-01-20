«Намного хуже»: в Британии высказались о следующем президенте США

Дональда Трампа на посту президента США сможет сменить человек, которой «будет намного хуже» и «еще более радикальным». Такое мнение высказал британский писатель Джон Грэй, чьи слова приводит Telegram-канал Пул №3.

Грэй подчеркнул, что «после Трампа» неизбежно настанет, и нужно задуматься о том, что следующий президент США может быть «намного хуже».

«Это может быть [нынешний вице-президент США] Джей Ди Вэнс, который радикальнее, последовательнее и менее подвержен лести. Его не впечатлит поездка по Виндзорскому замку. Он будет делать то, что хочет, еще и по другой причине: в отличие от Трампа, он действительно верит в то, что говорит», - констатировал британский писатель.

При этом он уверен, что для Трампа, который ранее точно уловил «американское бессознательное», существует риск, что жители США в нем разочаруются, и «осталось подождать всего год», чтобы узнать, к чему это приведет.

Ранее на фоне силовой операции США в Венесуэле и акций протеста в Миннеаполисе ведущий одного из американских шоу сравнил Дональда Трампа с «солнцем», вращаясь вокруг которого можно даже убивать. Однако, по его мнению, тем, кто вызовет гнев американского лидера, стоит серьезно опасаться.

Он также отметил, что Трамп и его команда сделали «весьма рискованную ставку» на «принцип принудительного подчинения и принуждения», а не совместные союзы и общие интересы.