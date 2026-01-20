Что происходит в мире сегодня: выход Молдавии из СНГ и серьезные проблемы в Киеве

Во вторник, 20 января, в Молдавии сообщили о запуске процедуры выхода из СНГ. В этот же день президент США Дональд Трамп раскритиковал Британию за отказ от острова Диего-Гарсия, а Владимир Зеленский заявил о серьезных проблемах в Киеве.

Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

Глава МИД Молдавии Михаил Попшой заявил, что страна запустила процесс выхода из Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он рассказал Radio Moldova.

Министр отметил, что Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений об Уставе СНГ и создании СНГ, принятых в 1991-1993 годах. Правительство страны рассчитывает завершить этот процесс к середине февраля. Попшой указал, что фактически Молдавия уже не участвует в работе организации.

В Париже подтвердили планы Макрона пригласить Россию на встречу G7

В личном сообщении президенту США Дональду Трампу глава Франции Эммануэль Макрон предложил провести 22 января в Париже саммит G7, на который представители России были бы приглашены в качестве гостей. Об этом сообщает Ansa.

Американский президент опубликовал это сообщение в своей социальной сети Truth Social, и его подлинность подтвердила пресс-служба французского президента. В сообщении Макрон также предложил пригласить на эту встречу украинцев и датчан (для обсуждения разногласий по поводу Гренландии).

Трамп раскритиковал Британию за отказ от острова

Президент США Дональд Трамп заявил, что его «шокирует» решение Британии «без какой-либо причины» передать остров Диего-Гарсия, где расположена «жизненно важная» военная база США, Маврикию. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Трамп язвительно назвал Британию «блестящим» союзником США по НАТО, а ее решение отказаться от острова - «ВЕЛИКОЙ ГЛУПОСТЬЮ» и «еще одной из очень длинного списка причин, связанных с национальной безопасностью, по которым [США] необходима Гренландия».

Президент США отметил, что Китай и Россия, «без сомнений, заметили этот акт абсолютной слабости» Британии. Трамп указал, что две эти державы «признают только СИЛУ», поэтому США под его руководством пользуются «беспрецедентным уважением» со стороны Москвы и Пекина. Диего-Гарсия - крупнейший остров архипелага Чагос в Индийском океане. Все местное население острова были принудительно депортировано в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века. В 2024-м Британия и Маврикий достигли соглашения о передаче архипелага под суверенитет Маврикия.

Зеленский заявил о серьезных проблемах в Киеве

Владимир Зеленский заявил 20 января, что на фоне чрезвычайной ситуации в украинской энергетике с наибольшими проблемами столкнулись Киев, часть Киевской области и Харьков. Об этом сообщает РИА Новости.

Аппарат Верховной рады перевели на удаленку

Аппарат Верховной рады Украины в Киеве перевели на удаленную работу из-за пропавших отопления и водоснабжения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на украинского депутата. По словам депутата, в его кабинете и раньше почти не было отопления, а температура держалась на уровне около 12 градусов.