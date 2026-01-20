Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о перспективах проведения саммита «Большой семерки» (G7) с участием России.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social опубликовал текст предложения от Эммануэля Макрона, в котором президент Франции выступил с инициативой провести встречу лидеров G7 в Париже в ближайший четверг. Макрон выразил готовность пригласить для участия «на полях» саммита представителей России, а также Украины, Дании и Сирии. Окружение французского президента подтвердило подлинность сообщения о встрече. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия не получала приглашения на саммит «Большой семерки».

В настоящее время российской стороне неинтересно проведение подобных переговоров, отметил эксперт.

Пока не будет ясна возможная повестка саммита в Париже, пока не будут озвучены предложения в адрес Москвы, то, полагаю, российской стороне не будет интересно проведение подобной встречи. В данном случае Макрон просто хотел показать, что он является сильным дипломатом, посредником и переговорщиком, который способен устроить встречу с участием [президента РФ] Владимира Путина и Трампа, а также саму выступить на этой встрече. Но зачем нам нужна встреча ради встречи? России это неинтересно. Вот если у подобного мероприятия будет четкая повестка, если на переговоры на поводке притащат [Владимира] Зеленского и заявят о том, что он согласен отдать территории, то это уже можно будет обсуждать. Возможно, какая-то повестка подобной встречи обсуждается непублично, но, по крайней мере, в заявлениях Макрона ничего такого не просвечивается. Пока видно лишь его стремление выставить себя сильным политиком. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Эксперт обратил внимание на то, что предложение Макрона о проведении саммита прозвучало на фоне высказанных ранее властями Франции предостережений в адрес США от попытки захвата Гренландии.

«Это странная ситуация, ведь ранее во Франции заявили, что что будут отстаивать суверенитет Гренландии. Теперь же Макрон приглашает Трампа принять участие во встрече G7 в Париже. Это демонстрирует, что все заявления о защите Гренландии ничтожны, что Евросоюз теряет свою уже изрядно потрепанную политическую репутацию», - отметил политолог.

Вместе с тем Безпалько допустил, что в обозримой перспективе в Париже все же будет проведен саммит G7, но без участия РФ.

«Нас заявление Макрона не впечатляет, его предложение о саммите в его нынешнем виде нам неинтересно», - заявил специалист.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не получала приглашение на возможный саммит G7 в Париже.