Зеленский высказался об уголовном деле против Тимошенко

Владимир Зеленский прокомментировал уголовное дело НАБУ против экс-премьера Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Глава киевского режима заявил, что не считает это расследование «политическими репрессиями», как заявляет Тимошенко, и не видит связи с возможными выборами президента.

По мнению Зеленского, у Тимошенко, вероятно, было желание что-то сделать с монобольшинством. Он также заявил, что это не первая и не последняя попытка влиять на нардепов, многие из которых хотят покинуть Раду, однако есть вызовы и нужно работать.

Парламенту пока, по оценке украинского лидера, удается принимать нужные законы.

Зеленский внезапно отменил выступление в Давосе

Ранее Тимошенко высказалась в суде о необходимости ареста ее имущества, чтобы предотвратить возможность внесения залога и последующего задержания.