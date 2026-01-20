Гигантские пробки и перекрытые трассы: Германию накрыла волна забастовок

Во вторник, 20 января, около 14 тысяч сотрудников немецкой Autobahn GmbH des Bundes (федеральная дорожная компания) и несколько тысяч сотрудников дорожно-строительных управлений начали забастовку, сопровождающуюся акциями протеста. Об этом сообщается на сайте профсоюза Ver.di.

Заместитель председателя Ver.di Кристин Беле заявила, что совместной забастовкой сотрудники дорожных компаний хотят показать, что их труд заслуживает лучшей оплаты. Ver.di требует повышения зарплат на семь процентов в месяц, но не менее чем на 300 евро, для поддержки низкооплачиваемых работников.

Компания Autobahn GmbH пока не представила никакого предложения по зарплатам. В профсоюзе заявили, что после двух раундов переговоров работодатели предлагают лишь «компенсацию инфляции плюс кое-что дополнительно».

«Это неуважение к работникам и их требованиям и показывает, что работодатели не осознали серьезность ситуации», - подчеркнули в профсоюзе.

Забастовки затронут филиалы и офисы Autobahn GmbH в Нюрнберге, Ростоке, Штутгарте, Ганновере, Монтабауре, Хамме, Гельзенкирхене, Кёльне, Киле, Гамбурге и Берлине. Забастовки также запланированы в государственных дорожно-строительных управлениях, включая дорожно-ремонтные депо и центры управления движением и тоннелями, например, в Северном Рейне-Вестфалии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне.

В Северном Рейне-Вестфалии забастовка 20 января затронет все 28 тоннелей региона, поэтому ожидаются перебои в движении транспорта и пробки. Экстренные службы будут работать круглосуточно.