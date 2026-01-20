Гигантские пробки и перекрытые трассы: Германию накрыла волна забастовок

Мария Иванова

Во вторник, 20 января, около 14 тысяч сотрудников немецкой Autobahn GmbH des Bundes (федеральная дорожная компания) и несколько тысяч сотрудников дорожно-строительных управлений начали забастовку, сопровождающуюся акциями протеста. Об этом сообщается на сайте профсоюза Ver.di.

Гигантские пробки и перекрытые трассы: Германию накрыла волна забастовок
© РИА Новости

Заместитель председателя Ver.di Кристин Беле заявила, что совместной забастовкой сотрудники дорожных компаний хотят показать, что их труд заслуживает лучшей оплаты. Ver.di требует повышения зарплат на семь процентов в месяц, но не менее чем на 300 евро, для поддержки низкооплачиваемых работников. 

Компания Autobahn GmbH пока не представила никакого предложения по зарплатам. В профсоюзе заявили, что после двух раундов переговоров работодатели предлагают лишь «компенсацию инфляции плюс кое-что дополнительно».

«Это неуважение к работникам и их требованиям и показывает, что работодатели не осознали серьезность ситуации», - подчеркнули в профсоюзе.

Забастовки затронут филиалы и офисы Autobahn GmbH в Нюрнберге, Ростоке, Штутгарте, Ганновере, Монтабауре, Хамме, Гельзенкирхене, Кёльне, Киле, Гамбурге и Берлине. Забастовки также запланированы в государственных дорожно-строительных управлениях, включая дорожно-ремонтные депо и центры управления движением и тоннелями, например, в Северном Рейне-Вестфалии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне.

В Северном Рейне-Вестфалии забастовка 20 января затронет все 28 тоннелей региона, поэтому ожидаются перебои в движении транспорта и пробки. Экстренные службы будут работать круглосуточно.