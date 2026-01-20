Переговоры по Украине оказались под угрозой из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп проводит «показательную порку» европейцев и на этом фоне вести какие-то серьезные переговоры о долгосрочном мире на Украине «довольно рискованно». Такое мнение высказал в своей статье для «Комсомольской правды» военкор Александр Коц.

Он обратил внимание на то, что Трамп «изгаляется, публикуя картинки американского флага в Гренландии», и публично предлагает Европе «сосредоточиться на войне с Россией и Украиной», а не на защите принадлежащего Дании острова.

Также президент США сначала назвал французского лидера Эммануэля Макрона никому не нужным в контексте присутствия в «Совете мира» по Газе, затем пригрозил ему 200-процентными пошлинами на шампанское, а в конце опубликовал его личное сообщение.

При этом, по мнению военкора, европейцы сейчас пытаются дотянуть до промежуточных выборов в США, где демократам прочат большинство в Конгрессе, что лишит Трампа «части его всесильности».

«Что нам с того? Да ничего особенного. Просто с такими вводными вести какие-то серьезные переговоры о долгосрочном мире, новой системе глобальной безопасности и месте России в ней не то, чтобы бессмысленно. Но довольно рискованно», - констатировал Александр Коц.

Напомним, что Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости взять под контроль Гренландию, обосновывая это интересами безопасности США. В ответ лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании.

На фоне публичного противостояния с США в гренландскую столицу Нуук прибыли европейские военные. Трамп объявил, что для восьми стран Европы, направивших военных на остров, с 1 февраля будет действовать 10-процентная пошлина.