Владимир Зеленский сформулировал три безальтернативных приоритета для украинской дипломатии в отношениях с западными партнерами на фоне критической ситуации в энергетике. По итогам докладов делегации, работавшей в США с командой Дональда Трампа, глава государства заявил, что любые международные встречи, включая форум в Давосе, имеют смысл только при гарантированном получении конкретной помощи. Главными условиями Киева названы немедленные поставки средств ПВО, оборудования для энергосистемы и финансовая поддержка.

«Первое – ракеты для ПВО. Второе – энергетическое оборудование для восстановления. Третье – пакеты поддержки, которые помогут фронту и нашим общинам», — перечислил Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинская команда полностью подготовила документы для подписания соглашения о гарантиях безопасности с Вашингтоном, однако дал понять, что дальнейшее присутствие Киева на международных площадках зависит от сговорчивости союзников.

«Если встречи в Давосе могут дать больше защиты реальных людей... Украина будет в Давосе. Если партнеры не готовы, все представители Украины должны сосредоточиться на конкретных вещах», — выдвинул условие Зеленский.

Ранее американские СМИ сообщали о срыве подписания «плана процветания» между Украиной и США, а также об отмене запланированного выступления Зеленского на сессии в Давосе.