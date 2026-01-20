FT: в ФРГ опасаются, что "Совет мира" уничтожит международное право

Правительство ФРГ опасается, что "Совет мира" по Газе может окончательно уничтожить международное право. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Один из представителей германского правительства, чьи слова приводит издание, отметил, что "Совет мира" по Газе может стать "последним гвоздем в крышку гроба международного права в том виде, в каком мы его знаем".

Президент США Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира" для контроля над режимом прекращения огня в секторе Газа. Как подчеркнула газета, полномочия "Совета мира" будут выходит за пределы анклава. Тем самым США стремятся выступить посредником в разрешении конфликтов в разных частях мира, соперничая с ООН. По информации FT, правительство ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем рассчитывало присоединиться к инициативе американского лидера, но глобальный спектр обязанностей, возможные финансовые взносы и роль Трампа как главы структуры вызвали опасения в Берлине.

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.