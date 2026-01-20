В Армении не ожидают разморозки членства страны в ОДКБ в 2026 году

Служба внешней разведки (СВР) Армении склоняется к тому, что в 2026 году членство страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будет разморожено. Об этом говорится в докладе службы, опубликованном госагентством Арменпресс.

В документе поясняется, что оценка ситуации на 2026 год не отличается от оценки прошлого года.

«В частности, разморозка членства Армении в ОДКБ, по всей вероятности, не произойдет, что мы продолжаем оценивать как вызов авторитету региональной структуры безопасности и источник последствий для других государств-членов организации», — говорится в сообщении.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян объяснил, что заморозка членства в ОДКБ была необходима, чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам. По его словам, в 2022 году сложилась ситуация, когда у Армении были контракты на поставку вооружения на сотни миллионов долларов, но они не реализовывались.

Участие Армении в работе ОДКБ заморожено с февраля 2024 года, страна также отказалась от финансирования блока. Свое решение Ереван мотивировал тем, что организация должным образом не реагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.