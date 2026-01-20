Финский президент Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с главой США Дональдом Трампом может разрешить споры вокруг Гренландии. Об этом Стубб рассказал в интервью The Washington Post.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия под контроль Гренландии, автономной датской территории, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США.

Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании. На фоне конфликта с США в гренландскую столицу Нуук прибыли европейские военные. Трамп объявил, что для восьми стран Европы, направивших военных на остров, с 1 февраля будет действовать 10-процентная пошлина.

«Иногда лучше притормозить. Сходить в сауну, а потом найти решение. Знаете, если бы можно было убедить президента Трампа сходить в сауну, думаю, мы бы чего-то добились. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Почему бы и нет?», - сказал Стубб.

Он выразил надежду, что во время Всемирного экономического форума в Давосе, на котором будут присутствовать Трамп и все европейские лидеры, удастся разрешить эту «довольно сложную ситуацию».