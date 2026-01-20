Владимир Зеленский отменил поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за того, что встреча с президентом США Дональдом Трампом, на которою он рассчитывал, чтобы подписать соглашение с американской стороной, сорвалась. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Знаете почему мощный (Гончаренко иронизирует над привычкой Зеленского часто употреблять слово "мощный" в своих выступлениях - прим. ТАСС) не поехал в Швейцарию? Встреча с Трампом отменилась. Никакого соглашения подписано не будет", - написал депутат в Telegram-канале сразу после заявления Зеленского СМИ, в котором тот утверждал, что "выбирает Украину" и решил остаться в стране из-за сложной ситуации в энергетике.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники сообщал, что Зеленский может поехать в Давос в случае организации встречи с Трампом для подписания плана послевоенного восстановления Украины.

Зеленский внезапно отменил выступление в Давосе

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В этом году встреча проходит с 19 по 23 января.