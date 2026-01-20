Украинский блогер Шарий сообщил об отмене выступления Зеленского в Давосе

Украинский лидер Владимир Зеленский не выступит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Анатолий Шарий. "Выступление Зеленского на форуме в Давосе отменено", — говорится в публикации. До этого журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети X написал, что украинский лидер может не приехать на ВЭФ в Давосе. По его словам, глава государства отправится в Швейцарию только при условии, что у него состоится двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом. 20 января в Давос прилетел специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Предположительно, он проведет переговоры со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. Мнения российских экспертов о предстоящих встречах в Давосе разделились. В частности, американист Малек Дудаков в беседе с "Газетой.Ru" отметил, что в этом году ВЭФ может стать "очень знаковым моментом в переговорном процессе по Украине". Другие специалисты считают, что мероприятия в Швейцарии нужны для очередного затягивания переговорного процесса. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".