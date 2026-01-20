«Она не вернется»: раскрыты подробности жизни Елены Зеленской

Елена Зеленская ведет роскошную жизнь за границей и вернуться на Украину может только за забытыми вещами, которые представляют ценность для нее, но точно не ради мужа. Об этом заявил «Аргументам и фактам» политолог Владимир Скачко.

По его словам, жена Владимира Зеленского может оставить в магазине «сотни тысяч долларов» и совместно с мужем владеет имуществом и на Лазурном берегу, и в Лондоне, и в США.

«Вся недвижимость оформлена на различные офшорные или трастовые компании. Жить Зеленская может жить где угодно», — отметил Скачко.

При этом на родину она может вернуться только за чем-то ценным лично для нее, например, «забрать кошечку, сумочку, бриллиантик», но точно не за мужем, который ей совершенно не нужен.

«Она даже откажется принять урну с его прахом, если его пришибут где-нибудь и сожгут. Это ее не интересует. Зеленский в любом виде не является предметом аксессуаров роскошной жизни его жены», — уверен Скачко.

Напомним, что на фоне тяжелого энергетического кризиса в Киеве украинцы вспомнили слова Елены Зеленской, которая еще в ноябре 2022 года утверждала, что жители страны готовы «терпеть» условия жизни без света и тепла «два-три года, если они видят перспективу членства в ЕС». При этом в одном из интервью 2024 года жена Владимира Зеленского упоминала работающий генератор, отмечая, что это «громко, но спасает».

Официальная информация о жизни семьи Зеленского тщательно оберегается, однако по данным СМИ, с 2020 года он сам и его близкие используют государственную резиденцию в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом, которая полностью независима от городских коммунальных сетей, имеет мощные газовые котельные и резервные дизель-генераторы.