Стубб предложил Трампу необычный способ решения вопроса о Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы помочь найти решение в ситуации вокруг Гренландии.

«Иногда полезно притормозить, сходить в сауну, хорошенько попариться — и после этого найти решение… От «дипломатии гольфа» к «дипломатии сауны», — сказал Стубб в интервью The Washington Post.

Ранее Трамп заявил, что созвонился с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, предметом дискуссии стала ситуация вокруг Гренландии.

Кроме того, американский лидер заявлял, что Соединённые Штаты готовы к переговорам с Данией по статусу Гренландии, и напомнил, что Вашингтон пытается договориться о приобретении острова уже более 150 лет.