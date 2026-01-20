В США начали открыто обвинять Трампа в тирании

Президент США Дональд Трамп стал «солнцем», вращаясь вокруг которого можно даже убивать, но стоит серьезно опасаться тем, кто вызовет его гнев. Об этом заявил Джон Стюарт, ведущий одного из американских шоу, отрывок из которого приводит Telegram-канал Пул №3.

По его словам, Трамп готов одарить теплом тех, кто «вращается вокруг него и поклоняется ему». При этом можно даже «застрелить кого-нибудь на Пятой авеню и не потерять его поддержку», но только при условии, что это будет сделано от его имени.

«Но если ты его не поддерживаешь, бойся дня, когда он обратит на тебя свой страшный гнев, будь ты одинокой женщиной где-нибудь в Миннеаполисе или суверенным государством, у которого есть земля и ресурсы, которые мы, как более крупная суверенная держава, возможно, захотим отобрать», - констатировал ведущий.

Он заметил, что Трамп и его команда сделали «весьма рискованную ставку» на «принцип принудительного подчинения и принуждения», а не совместные союзы и общие интересы.

«Удержать мир, основанный на принуждении, будет задачей не из легких. Но если кто-то и готов за нее взяться, так это Дональд Трамп - человек с непревзойденной сосредоточенностью и дисциплиной», - заявил ведущий и иронично повторил сцену, которая произошла во время встречи Трамп с главами нефтяных компаний, когда он совершенно неожиданно прервал обсуждение, чтобы полюбоваться строительством бального зала Белого дома.

Напомним, что ранее в Миннеаполисе (штат Миннесота) вспыхнули акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями их участников с полицией. Они начались после того, как 7 января сотрудниками иммиграционной полиции (ICE) была убита 37-летняя Рене Николь Гуд, гражданка США и мать троих детей. При этом Дональд Трамп посчитал, что женщина попыталась «жестоко, умышленно и яростно» совершить наезд на сотрудника иммиграционной полиции, проводившего рейд в городе против незаконных мигрантов.

А 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом. После этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании, а военные США начали задерживать танкеры с нефтью в Карибском море, организовав блокаду страны.