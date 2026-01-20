Обстановка накаляется: в Европе шокированы событиями вокруг Гренландии

Обстановка вокруг Гренландии накаляется — похоже, президент США Дональд Трамп всерьез решил присоединить остров к стране и вписать свое имя в историю. Как сообщает РИА Новости, европейцы шокированы таким разворотом событий и готовятся к ответным мерам, которые могут оказаться бесполезными.

Обострение ситуации

Президент США все активнее требует от союзников не препятствовать стремлению Вашингтона взять Гренландию под свой контроль. В письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гара Стере Трамп отмечал, что после того, как Нобелевский комитет не присудил ему Нобелевскую премию мира, он может «позаботиться об интересах США», а не других государств. Европа не ожидала такого развития событий, поскольку угроза исходит от лидера НАТО, а сам союз считался гарантией безопасности долгие десятилетия.

«НАТО на протяжении 20 лет твердит Дании: "Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии". К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!», — объясняет Трамп свои действия.

Кроме того, Трамп отводит Гренландии ключевую роль в проекте противоракетной обороны «Золотой купол». Вашингтон не скрывает и общего интереса к региону, заявляя о желании получить больше контроля над Арктикой. Официально не озвучивалась и другая причина — природные ресурсы, ведь таяние льда делает остров более привлекательным для экономического развития.

В Москве на происходящее реагирует сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил высказывание американского президента без комментариев, но подчеркнул, что значимость происходящего недооценивать нельзя.

«Существуют эксперты международные, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю. И еще раз повторяю, без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться», — отмечал он.

Варианты действий

Американский лидер рассматривает разные варианты установления контроля над Гренландией. Допускается и покупка, и силовое решение вопроса. Например, на прошлой неделе в американский конгресс внесли «законопроект о предоставлении Гренландии статуса штата». При этом переговоры между США и Данией, состоявшиеся на прошлой неделе, провалились.

В Европе происходящее вызвало панику. Восемь членов НАТО выразили готовность защищать остров и отправили туда военнослужащих — всего несколько десятков. При этом Германия своих солдат уже отозвала, заявив, что так и планировалось: операция была лишь разведкой. Это не осталось без внимания в США.

«Назревает война из-за Гренландии. Европейские войска из нескольких стран НАТО прибыли туда, чтобы противостоять потенциальному захвату этой обширной территории Америкой. Что же они собираются делать — с их небольшими армиями? Они посылают лишь десятки человек. Давайте раздавим их», — заявил американский журналист Грег Гатфилд в эфире Fox News.

Официальный Вашингтон пока более сдержан и ограничился пошлинами. С 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% за все отправляемые в США товары, а с 1 июня — 25%.

Ответ Европы

Для европейских стран новые тарифы стали серьезным ударом, но пока Брюссель не определился с ответом. Один из вариантов — взаимные пошлины. По данным The Financial Times, их могут ввести на общую сумму до 93 млрд евро. Список товаров составили еще в 2025 году, но тогда его действие приостановили. Другая альтернатива — блокировка доступа к европейскому рынку для ряда американских компаний.

Упоминается также отказ от размещения американских военных контингентов в Европе либо повышение стоимости аренды баз. Однако Трампа это не должно испугать, ведь он не раз говорил о планах ограничить присутствие армии США на территории европейских стран.

Депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Кай Готтшальк предложил более радикальный вариант, призвав страну обзавестись собственным ядерным оружием. При этом американский экономист Джеффри Сакс уверен, что все это едва ли поможет, а частичные уступки Копенгагена не успокоят Вашингтон.

«Трамп, скорее всего, заберет Гренландию, несмотря на шквал протестов в Европе», — заявил он.

На этом фоне в ЕС стали задумываться о создании военного альянса без США. По информации Politico, его основой может стать «коалиция желающих» по Украине. При этом недавний саммит продемонстрировал: пока она не способна на координированные действия даже против РФ, которую в Европе давно позиционируют как главного врага. Сложно представить, что в таких условиях политики найдут силы противостоять США, которые десятилетиями обеспечивали безопасность их стран.