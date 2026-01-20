Фон дер Ляйен выступила с громкой речью в Давосе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Давосском экономическом форуме, призвала к созданию «новой независимой Европы». Ее слова приводит The Guardian.
В начале своей речи глава ЕК сказала , что блок должен использовать «геополитические потрясения» для построения «новой формы европейской независимости». Было подчеркнуто, что ЕС «незамедлительно реагирует» на новые вызовы и «движется быстро».
«… ностальгия не вернет старый порядок. И игра во времени — и надежда на скорое возвращение к прежнему состоянию — не исправит существующие структурные зависимости», — подчеркнула фон дер Ляйен.
По ее словам, если изменения необратимы, то и Европа должна измениться навсегда.
Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о своем прибытии в Давос для участия в работе Всемирного экономического форума.