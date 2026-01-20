Зеленский внезапно отменил выступление в Давосе

Запланированное на 14:30 выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня не состоится. Как сообщают украинские СМИ, глава государства был вынужден отменить поездку и остаться в Киеве из-за критической ситуации, сложившейся в энергетической системе после ночных ударов. На текущий момент официального подтверждения от Офиса президента Украины не поступало.

При этом издание Axios отмечает, Трамп так и не подтвердил встречу с Зеленским в Давосе, в результате чего сорвалось подписание так называемого "плана процветания".

«Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего со Соединенными Штатами, и поинформировать их детально относительно изменения тактики удара и особого направления атаки», — в свою очередь сообщил Зеленский в своем личном Telegram-канале по итогам экстренного совещания.

Зеленского, российская сторона применила обновленную тактику, нацеленную на полное поражение энергетических узлов.

Зеленский акже акцентировал внимание на дефиците вооружений, отметив: «Время имеет значение по каждому запросу, по каждому элементу снабжения».