FT: Зеленский не хочет участвовать в Совете мира из-за Путина

Владимир Зеленский не хочет принимать приглашение в Совет мира — инициативу США по урегулированию конфликтов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомлённый источник.

По информации издания, глава Украины «испытывал некоторую нерешительность», получив предложение, так как в состав совета также приглашены президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Инициатива Дональда Трампа предполагает работу не только по сектору Газа, но и по украинскому направлению.

Собеседник FT отметил, что Зеленский прежде всего хочет детально разобраться в будущем формате работы этого органа. Ему необходимо понять, является ли этот Совет мира той самой структурой, создание которой обсуждается в рамках текущих мирных переговоров с США.

Ранее в СМИ публиковался предполагаемый 20-пунктовый план, согласно которому в совет должны войти Украина, Европа, НАТО, Россия и США.