Трамп не смог устоять: как выглядит самая красивая девушка Гренландии

После возвращения Дональда Трампа в мировую политику одна из самых малонаселенных и северных территорий планеты — остров Гренландия превратился в настоящее яблоко раздора между странами НАТО. Накануне американский президент вновь усилил нажим на союзников и ввел торговые пошлины против восьми стран Европы. Хотя власти острова поддерживают курс за независимость, Трамп не оставляет попыток сделать местных жителей «частью великой нации».

Сейчас Гренландия является автономной территорией в составе Дании. Остров на 83% покрыт огромными ледниками, от которых периодически откалываются айсберги. Климат здесь невероятно суровый. В населенных районах летом температура редко поднимается выше +8 градусов, а зимой опускается до -20, а в центре ледяного покрова до -60. На острове, который по площади больше Западной Европы, постоянно проживают лишь 56 тысяч человек. Несмотря на небольшое население, в Гренландии живет множество удивительных девушек, способных потягаться с главными красавицами со всего мира.

В 2025 году 21-летняя продавщица из города Нуук Вики Ребелла Риис получила звание королевы красоты острова. Победа дала ей право представлять Гренландию на международном конкурсе «Мисс Вселенная». В публикациях в социальных сетях Вики выразила огромную гордость и отметила, что этот титул — уникальная возможность показать, что гренландцы могут с достоинством представлять себя на международной арене.

